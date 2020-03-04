ألمانيا تمنع تصدير معدات الوقاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا

أعلنت ألمانيا منع تصدير معدات الوقاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.

من جهته، قال معهد روبرت كوخ الألماني، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 188 الثلاثاء بعدما سجل 157 حالة أول أمس الاثنين.

وأضاف أن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية إلى 101 حالة إصابة، حسب المعهد الألماني.

يذكر أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي البلاد هي أعلى ولاية بفارق كبير سجلت حالات إصابة بكورونا في ألمانيا. وكان عدد الحالات المسجلة في الولاية حتى صباح أول أمس الاثنين قد بلغ 86 حالة. وبلغ عدد حالات الإصابة في كافة أنحاء ألمانيا حتى الثلاثاء 188 حالة.