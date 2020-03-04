السودان يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 150 دولاراً

قال هاشم بن عوف، وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، إن وزارة المالية رفعت الحد الأدنى للأجور لمُوظّفي الخدمة المدنية إلى 3 آلاف جنيه (150 دولارا)، ليحقق أجراً فعلياً يبلغ 8845 جنيهاً، تطبق تدريجياً على عامين.

وأوضح أن الحد الأدنى وهيكل الأجور الموحد سيكون قومياً يطبق على جميع العاملين بالدولة، ونوّه لرفع الإعانة الشهرية إلى ألفي جنيه تُطبّق فوراً اعتباراً من أول مارس/ آذار المقبل.

وكان عمال السكك الحديدية في عطبرة بشمال البلاد وعمال وسائقو الباصات السفرية في كل أنحاء البلاد، قد نفذوا إضراباً منذ السبت الماضي، احتجاجاً على ضعف الأجور. وتسبب الإضراب في ضعف إمداد العاصمة الخرطوم وبقية مدن البلاد بالمواد التموينية، ما أدى إلى شحّ في المواد البترولية والقمح وغيرها من السلع، وفقاً لجريدة الشرق الأوسط.

وبالأمس قرر العاملون بهيئة سكك حديد السودان رفع الإضراب واستئناف العمل في قطارات نقل البضائع والسفريات بين الولايات وقطار الخرطوم المحلي.