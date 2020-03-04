ستاندرد أند بورز تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو إلى النصف 

أصدرت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية" تقريرا لها اليوم الأربعاء، مخفضة فيها توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وتوقعت أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2020، والذي قدرته في توقعاتها السابقة بنحو 3.3%، بمقدار 0.5 نقطة مئوية نتيجةً لانتشار الفيروس.

وتتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.8% في العام 2020، مقارنةً بنحو 5.7% قبل انتشار الفيروس.

وقامت أيضا الوكالة بخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو إلى النصف إلى 0.5%، إذ تتوقع أن يتراجع النمو في إيطاليا بأكثر من المتوسط.

وتتوقع بأن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، الدولة البعيدة نسبياً عن الدول التي انتشر فيها الفيروس، إلى 1.6% هذا العام، وهو معدل أقل بـ0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها التي سبقت انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين يزيد من المخاطر على الاقتصادات العالمية والأسواق الائتمانية. ويعمق تأثير هذه المخاطر أيضاً اهتزاز الثقة في الأسواق المالية.

وقالت ألكساندرا ديميتريجيفك رئيسة البحوث العالمية لدى الوكالة: "مع انتشار فيروس كوفيد 19 في أكثر من 70 دولة، فإن التداعيات على الأسواق الائتمانية أخذت بعداً عالمياً. فتراجع ثقة المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل على المقترضين ذوي المديونية العالية، وقد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة التي تعاني من اختلالات كبيرة في الميزانيات الخارجية".

وأضاف التقرير: "من المرجح استقرار الوضع الصحي والاقتصادي خلال الربع الثاني من العام، نظراً لازدياد معدل انتشار العدوى خارج الصين وارتفاع عدد المصابين. نرى بأن المتغير الرئيسي هو مدة الصدمة".