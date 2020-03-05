أميركا نحو إقرار 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وجرى تمرير مشروع القانون، أمس الأربعاء، بموافقة 415 عضواً مقابل رفض اثنين، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يصوت عليه اليوم الخميس، ليتم إرساله إلى الرئيس ترمب للتوقيع عليه.

وكانت نيتا لوي رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأميركي، التي طرحت الإجراء على المجلس، قالت إنه "لابد أن نسن هذا القانون سريعاً، هناك أرواح على المحك".

وأبدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات في إطار هذه الجهود. ومن المتوقع أن يتم إصدار التشريع خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دعمه لما سيقره الكونغرس باعتباره مناسباً أياً كان. يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، وما لا يقل عن 11 حالة وفاة.