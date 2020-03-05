محافظ بنك إنجلترا المركزي القادم يسعى لمواجهة كورونا بأدوات مختلفة

قال أندرو بيلي المحافظ القادم لبنك إنجلترا يوم الأربعاء، إن البنك المركزي البريطاني سينتظر حتى يرى أدلة أكثر وضوحا على الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا قبل أن يتخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة.

ويراهن عدد متزايد من المستثمرين على أن بنك إنجلترا سيحذو حذو البنكين المركزيين الأميركي والكندي في خفض أسعار الفائدة، ربما قبل أول إعلان مقرر بشأن النقدية تحت قيادة بيلي في السادس والعشرين من مارس الجاري.

وأبلغ بيلي لجنة الخزانة بالبرلمان أنه في حين أن تأثير فيروس كورونا سيكون بين أولوياته الرئيسية إلا أنه أشار إلى أن تحركا لبنك إنجلترا ليس وشيكا.

وقال بيلي، الذي يرأس هيئة مراقبة السلوك المالي ومن المقرر أن يحل محل محافظ بنك إنجلترا الحالي مارك كارني في السادس عشر من مارس، إن السلطات البريطانية ستحتاج إلى استخدام أدوات أخرى لمساعدة الاقتصاد على تجاوز الأضرار التي لحقت بسلاسل الإمداد.