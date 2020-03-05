صندوق النقد الدولي يخصص 50 مليار دولار لمكافحة كورونا

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن المنظمة ستقدم 50 مليار دولار كمساعدة طارئة لمساندة البلدان في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.

وأضافت أن الصندوق يعتقد أن التصرف بعجلة لزيادة قدرة النظم الصحية في كل مكان هو أمر مهم للغاية، مضيفة أنها تريد أن ترى "تدابير مصممة للاستجابة لما قد يكون له تأثير أعمق على الشركات والأسر".

وأشار البيان إلى أن الصندوق سيوفر من تلك الأموال نحو 10 مليارات دولار بفائدة صفرية، وستوجه إلى أعضاء الصندوق الأفقر من خلال تسهيلات ائتمانية سريعة.

وأضافت غورغييفا أن هناك الكثير من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، إذ من غير الواضح كم سيستمر تفشي المرض.

ويأتي ذلك عقب إعلان البنك الدولي يوم الثلاثاء عن حزمة أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.