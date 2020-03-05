السودان يعاني نقصاً حاداً في النفط والقمح بسبب شح الدولار

كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن وجود نقص حاد في المواد البترولية ببلاده نتيجة شح العملة الأجنبية اللازمة.

وقال إن بلاده تُعاني نقصاً في العملات الأجنبية لشراء احتياجات إضافية من النفط.

وتابع: "السودان بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل مشتريات إضافية من المنتجات البترولية والقمح رغم المساعدة الخليجية".

ويعاني السودان حالة من الارتباك بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية"الجنيه" أمام النقد الأجنبي، مع عدم توافر العملة الأجنبية.

وكان السودان أعلن، أمس، انتهاء العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تم إقرارها عام 2017.

وفور إعلان رفع العقوبات خاطب البنك المركزي السوداني نظراءه في البلدان العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية.

وأشار وزير المالية السوداني إلى أهمية التخلص من العقوبات حيث سيعطي للسودان دفعة إلى التفاوض بشأن ديونه وتلقي المساعدات من المنظمات الدولية.