أميركا تستبعد تأثر مشتريات الصين بموجب اتفاق تجارة بسبب كورونا

قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، إنه لا يتوقع أن يؤثر تفشي فيروس كورونا، الذي قلص الطلب على النفط العالمي بشدة، على موافقة الصين في اتفاق تجاري جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة على شراء نفط وغاز وفحم من الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار على مدى عامين.

وساهم تأثير الفيروس على طلب الوقود في الصين وأنحاء العالم في انخفاض أسعار النفط نحو 25% منذ بداية العام الجاري وأدى لأن تتفق أوبك على خفض الإنتاج.

وقال برويليت للصحفيين في واشنطن يوم أمس الخميس، "من الصعب التنبؤ... ليس لدي أي توقعات في الوقت الحالي أنه (سيؤثر على الاتفاق). أعتقد أن الصينيين لديهم النية كاملة لاحترام اتفاقياتهم".

وأضاف أنه يعتقد أن تأثير فيروس كورونا على أسواق الطاقة الأميركية هامشي حتى الآن وأنه من السابق لأوانه جدا القول بما إذا كان التفشي له أي تأثير كبير على قطاع الحفر الأميركي.

وأدلى الوزير بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الذي قال إن "فيروس كورونا يؤثر على أسواق النفط على نحو أكثر خطورة بشكل غير متناسب مقارنة مع الاقتصاد العالمي".

وقال بيرول: "السبب هو التنقل، على سبيل المثال، فإن قطاع الطيران يمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكنه يمثل قرابة 8% من الطلب العالمي على النفط. الطلب على النفط متأثر بشكل خطير جدا".

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن يتجه الطلب على النفط للانخفاض بمقدار 435 ألف برميل يوميا في الربع الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو أول انخفاض منذ الأزمة المالية في 2009.