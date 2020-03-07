السعودية.. مناقشة هيكل تأشيرات الحج والزيارة والمرور

من المرتقب أن تشهد الجلسات المقبلة، لمجلس الشورى السعودي، مناقشة موضوعات عدة من بينها تقرير اللجنة الأمنية في شأن هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، ومقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق، بحسب ما نقلته صحيفة الرياض.

موضوع يهمك اعتبرت لجنة النقل في الكونغرس الأميركي، الجمعة، أن طائرة بوينغ من طراز 737-ماكس الممنوعة من التحليق منذ نحو عام، تشوبها... الكونغرس الأميركي: عيوب جوهرية وخطيرة بطائرة ماكس سياحة وسفر

ومن المقرر أن يبحث مجلس الشورى طلب الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من بعض الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، والمعاد للشورى بعد التباين مع مجلس الوزراء.

وستخضع 3 توصيات للمناقشة بعد دراسة أجرتها اللجنة المالية بالمجلس للتقرير السنوي لهيئة الجمارك السعودية.

وطالبت اللجنة المالية، باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وبينت اللجنة أن لهذا الإجراء جوانب إيجابية وتسهيلاً للتجارة، إلا أنه له سلبيات خطيرة منها ضعف الرقابة خاصة في ما يتعلق بالبضائع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات، والاعتماد على إدارة المخاطر في عمليات الفسح.

وتضمنت التوصيات حث الهيئة على استكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، وطالبت توصيات اللجنة هيئة الجمارك بسرعة إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وفق جدول زمني محدد.