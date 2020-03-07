النقود وكورونا.. نصيحة هامة من"الصحة العالمية!

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لصحيفة "ذا تليجراف" إن استخدام النقود الورقية يمثل أحد الوسائل التي يمكن أن ينتقل من خلالها عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبا بغسل اليدين بصورة جيدة واستخدام المطهرات بعد استخدام أي أوراق نقدية.

وتابع المتحدث للصحيفة: "نعلم جيدا أن تبادل الأوراق النقدية واستخدامها يمثل مصدرا لنقل كل أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية... ننصح الناس بغسل أيديهم بعد استخدام النقود وتجنب ملامسة الأيدي لمنطقة الوجه".

ونصح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أيضا باستخدام سبل الدفع اللا تلامسي كأحد السبل لوقف انتشار العدوى بالفيروس القاتل.

وقال، "كلما أمكن ننصح باستخدام الدفع اللا تلامسي لتقليل المخاطر المتعلقة بانتقال العدوى من شخص إلى آخر".

وفي الصين، مصدر الوباء الجديد، أبدت الحكومة قلقها من أن يمثل استخدام النقود الورقية مصدرا لانتشار العدوى وبدأ بتعقيم عملتها للحد من انتشار الوباء.

وبدأت البنوك الشهر الماضي في استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم النقود لديها والمتاحة في ماكينات الصرف الآلي مع عدم استخدامها قبل مرور نحو أسبوعين للتأكد من أنها آمنة، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وتأتي التحذيرات من استخدام النقود الورقية لوقف انتشار الفيروس القاتل في وقت اتجه به عدد كبير من الشركات نحو مطالبة موظفيها بالعمل من المنزل كأحد الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار العدوى.

وحثت شركة "تويتر" الأميركية موظفيها على العمل بالمنزل قدر المستطاع لحماية أنفسهم من الإصابة بعدوى كورونا، بحسب ما ذكرته الصحيفة.