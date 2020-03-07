موديز: كورونا يرفع مخاطر حدوث ركود عالمي

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري.

وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في "تصور معاكس".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من 4% في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو.

ولموديز أهمية لجنوب إفريقيا، إذ إنها الوحيدة المتبقية التي تصنف البلاد عند درجة جديرة بالاستثمار.