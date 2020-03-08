الكويت تسعى لخصخصة محطة كهرباء تكلفتها 1.26 مليار دولار

تخطط الكويت تنفيذ برنامج ثلاثي المراحل لخصخصة محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الكهرباء والمقدرة تكلفتها بنحو 1.26 مليار دولار.

وأصدرت الكويت طلبات تقديم العروض للعقود الاستشارية والعقود المتعلقة بتقييم مشروع الخصخصة، وفقاً لما نقلته جريدة الأنباء عن تقرير "ميد".

وجرى اختيار محطة كهرباء الشعيبة الشمالية التي كانت قد أنشئت خلال الفترة بين عامي 2010 و2012 وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء، كمشروع تجريبي لتنفيذ برامج الخصخصة في البلاد.

ويتكون برنامج خصخصة المحطة المقترح من 3 مراحل، تغطي المرحلة الأولية منها تأسيس شركة مساهمة كويتية ستتملك أصول المحطة، ويقوم المقاولون الذين سيقع عليهم الاختيار بتقييم الشركة وأصولها وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه سيتم إبرامها بين الشركة المساهمة الجديدة ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك المحطة في الوقت الحالي.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في طرح مناقصة أسهم الشركة المساهمة بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بإعادة التأهيل اللازمة لتحسين كفاءة المصنع.

وتغطي المرحلة الثالثة والأخيرة نقل ملكية الأسهم إلى الموظفين والجمهور.

وطبقا للوثيقة التي اطلعت عليها المجلة، فمن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى في غضون 14 شهرا، والمرحلة الثانية في 29 شهرا، اما المرحلة الثالثة فيستغرق إنجازها فترة 36 شهرا.

وقالت المجلة ان المحطة لديها طاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 778 ميغاواط من الطاقة الصافية و45 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه المحلاة.

وبلغت الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في المحطة بين عامي 2015 و2017 74% من طاقة المحطة، فيما بلغت 80% بالنسبة لإنتاج المياه، وكلاهما يقل عن المعايير العالمية لصناعة توليد الكهرباء وتحلية المياه.