هل يراوغ ترمب البرازيل؟.. يمدح رئيسها ولم يقدم وعداً بشأن الجمارك

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعلاقة بلاده بالبرازيل في ظل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس السبت، ولكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من البرازيل.

وسُئل ترمب قبل مأدبة عشاء بين الزعيمين في منتجع مار الاجو في فلوريدا، عما إذا كان سيواصل وقف فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم البرازيلية، فقال إن الولايات المتحدة ساعدت البرازيل، ولكنه قال إنه لن يقدم أي وعود فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ويدور خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربي بسبب التعريفات الجمركية الأميركية على المعادن. وقال بولسونارو في ديسمبر الماضي إن ترمب أبلغه أنه لن يتم رفض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم البرازيلية.

وقال ترمب عن بولسونارو أثناء وقوفهما لفترة وجيزة أمام الصحافيين: "البرازيل تحبه وأميركا تحبه". مُضيفاً: "الصداقة ربما تكون الآن أقوى من أي وقت مضى".