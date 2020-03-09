اتفاقية لتوظيف 11 ألف باحث عن عمل بالسعودية

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للعقار اليوم، في مدينة الرياض، اتفاقيةً لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري.

وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج توطين مهن القطاع، سعيا إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ورفع مهارات الباحثين عن عمل.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب على مهارات مدير اتحاد ملاك، مدير مرافق، وساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

كما تتولى الهيئة وَفْقًا للاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين، لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة، ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.