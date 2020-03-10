أميركا تعلن عن حوافز اقتصادية اليوم لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الاثنين، أنّه سيكشف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء عن إجراءات "جذرية" يعتزم اتخاذها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب للصحافيين أمس: "سأكون هنا بعد ظهر غد لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة" و"على نطاق واسع".

وأوضح الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي عقده مع فريقه الموكل له إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي وباء كورونا أنّ الإجراءات التي سيعلن عنها اليوم الثلاثاء قد تتضمّن "اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب"، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وشدّد ترمب في الوقت نفسه على أنّ الولايات المتحدة "لديها اقتصاد عظيم لكنّ هذا (الفيروس) أخذ العالم على حين غرّة وأعتقد أنّنا تعاملنا معه بطريقة جيدة جداً".

من جهته، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن الذي شارك في المؤتمر الصحفي إنّ "الولايات المتّحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع"، منوّهاً بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتّخذها الرئيس والتي "وضعت الاقتصاد الأميركي في موقع جيّد جداً".

وتراجعت الأسهم الأميركية تراجعا حادا، أمس، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 2013.45 نقطة بما يعادل 7.78 % إلى 23851.33 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 225.81 نقطة أو 7.60% ليسجل 2746.56 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 624.94 نقطة أو 7.29% إلى 7950.68 نقطة.