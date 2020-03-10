خفض هذه الرسوم في دبي 70%.. تعرف عليها

أعلنت موانئ دبي العالمية، عن تخفيضات شاملة في تكاليف التراخيص والرسوم الإدارية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" إضافة إلى المستثمرين الجدد، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70%.

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وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن موانئ دبي، ستستفيد من المبادرة أكثر من 7500 شركة قائمة في "جافزا" بشكل فوري، إضافة إلى مئات الشركات الجديدة التي تجتذبها البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لـ "جافزا" إن "التجارة لطالما كانت محركا رئيسا للتنمية الاقتصادية في دبي وقد لعبت موانئ دبي العالمية دورا مهما في دعم التجارة".

وأضاف أن "أنشطة ميناء جبل علي وجافزا ترتبط ارتباطا وثيقا بالشركات العاملة فيها والتي تستفيد من مرافق البنية التحتية عالمية المستوى والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فضلا عن الفرص الكبيرة للتواصل مع الأسواق العالمية".

يذكر أن موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، تساهم بأكثر من 33.4% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسهيل ممارسة الأعمال في جافزا بدرجة أكبر ومواصلة تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال.