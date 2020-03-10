ترمب يصف الاحتياطي الفدرالي بـ"البطيء والمثير للشفقة"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاحتياطي الفدرالي بأنه "مثير للشفقة وبطيء"، مشددا على مطلبه بأن يخفض البنك المركزي سعر الإقراض ويحفّز الاقتصاد.

وقال ترمب، اليوم الثلاثاء: "على احتياطنا الفدرالي، برئاسة باول، الذي رفع أسعار (الفائدة) بشكل سريع للغاية وتأخر كثيرا في خفضها، أن يخفض معدّل الفائدة إلى مستويات الدول المنافسة لنا".

وأضاف، يجب على البنك المركزي أن "يحفّز" الاقتصاد، كما يجب على الاحتياطي الفدرالي أن يقوم بدور قيادي لا أن يكون تابعا متأخّرا للغاية كما كان حتى الآن.

وكثيرا ما يتعرّض الاحتياطي الفدرالي لانتقادات من ترمب الذي هاجمه مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بينما يحاول الاقتصاد الأميركي التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت سجّلت بورصة وول ستريت، أمس الاثنين، أسوأ جلسات التداول لديها منذ ديسمبر 2008.

ويتوقع أن يعرض الرئيس في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، إجراءات اقتصادية "مهمة للغاية" على الكونغرس، تشمل تخفيضا للضرائب وتقديم مساعدات للعمال الذين يشعرون بالقلق من طلب إجازات مرضية.

وخفضت اللجنة التي تحدد سياسيات الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي معدل الفائدة الأساسي بنصف نقطة إلى ما بين 1.0 حتى 1.25%، في ظل ارتفاع منسوب القلق بشأن الفيروس وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

ويتوقع معظم المستثمرين بأن يتم خفض معدّل الإقراض المرجعي مجددا خلال اجتماع مُنتظر في 17 و18 مارس الجاري بشأن السياسات لمواجهة الضبابية الاقتصادية.