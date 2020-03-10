رغم انتعاش اقتصاد أنقرة.. البطالة تقفز صعوداً لـ13.7%

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7% في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني من 13.3% قبل شهر، على الرغم من ارتفاع النمو في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تسارعا إثر الخروج من ركود في العالم الماضي.



وانتعش اقتصاد السوق الناشئة بقوة في الربع الرابع من العام الماضي من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.



وأدت الأزمة إلى قفزة لمعدل البطالة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 14.7% في الربع الأول من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تنخفض البطالة قليلا لكنها تظل عند مستوى مرتفع. وفي الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 51.8% من 52.5% قبل شهر.



وبلغ معدل البطالة 13.5% في نفس الفترة قبل عام.



في حين زاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8% في الفترة من 15.4% قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاء التركي.



وانخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1% من 13.2% قبل شهر.