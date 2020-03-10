لبنان: 11.4% عجز موازنة العام 2019

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد اليوم الثلاثاء، إن العجز في ميزانية البلاد للعام 2019 بلغ 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

كان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا عجزا في ميزانية 2019 عند أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنهم قالوا فيما بعد إن من المرجح أن يرتفع الرقم بسبب أزمة البلاد الاقتصادية العميقة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وواجه لبنان الذي يعاني أزمة سيولة خانقة بالدولار، أمس الاثنين، استحقاق تسديد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، ولديه استحقاق آخر بـ 700 مليون دولار الشهر الجاري و600 مليون أخرى في حزيران/يونيو.

وأعلن رئيس الوزراء حسن دياب السبت الماضي، أن لبنان لن يكون قادرا على سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الأشهر الأخيرة واجه أسوا أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

ويعاني لبنان من شح العملات الأجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما أن المصارف وضعت قيودا على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.