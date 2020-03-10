مجلس الوزراء يقرر إنشاء الهيئة السعودية للسياحة

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنشاء هيئة للسياحة، وبرنامج وطني باسم "البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات".

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق المجلس على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

كما قرر مجلس الوزراء قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء "وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها" في المركز، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمقترح الآلية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.