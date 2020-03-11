الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليار يورو لمواجهة كورونا

قالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستنشئ صندوقا استثماريا للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

وقالت دير ليين إن صندوق الاستثمار سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليار يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد، وذلك خلال مؤتمر طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، قالت "هذه الأداة الاستثمارية ستصل سريعا إلى 25 مليار يورو. ولتحقيق هذا سأقترح على المجلس (الأوروبي) والبرلمان هذا الأسبوع الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو".

وقالت إن من المنتظر أن تبدأ الأموال بالتدفق في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.

وأبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نفس المؤتمر الصحفي نحن جاهزون لاستخدام كل الأدوات اللازمة. وقال إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقديم سيولة للتصدي للأزمة.

وأضاف أنه سيجري أيضا تخفيف قواعد المالية العامة للاتحاد والقواعد المنظمة للدعم الحكومي لتسهيل الإنفاق العام.