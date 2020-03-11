ترمب يقترح خفض ضريبة الدخل للصفر في 2020 لمواجهة كورونا

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الموافقة على خفض ضرائب الدخل للموظفين وأصحاب الأعمال إلى الصفر في محاولة لمواجهة تأثير فيروس كورونا.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض وضع خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة التأثير الناجم عن تفشي الفيروس.

كما اقترح ترمب أن يتم استرجاع الضرائب بشكل دائم خلال العام.

وقال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن ترمب يسعى إلى تخفض الضرائب على الدخل مؤقتا كجزء من حزمة تحفيز في رد فعل على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر كودلو خلال مؤتمر صحفي: "إنه اقتراح جريء وهذا رئيس جريء"، دون تقديم تفاصيل عن الخطة، التي يتعين تمريرها عبر الكونغرس.

وصرح كودلو بأنه سيتم تحديد الاقتراح في "المستقبل القريب" موضحا أنه يهدف إلى منح تخفيض ضريبي للعاملين من الطبقة المتوسطة.

وتبحث إدارة ترمب أيضا تقديم المساعدة للأشخاص الذين يأخذون إجازات مرضية غير مدفوعة الأجر بسبب فيروس كورونا إضافة إلى تأجيل الضرائب لبعض "الصناعات المتعثرة".