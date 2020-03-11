تفشي كورونا يمثل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال

أكد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال في مصر، شريف الجبلي، أن فيروس كورونا يمثل تحدياً كبيراً لمجتمع الأعمال حالياً، مضيفاً أن استمرار تفشي الفيروس سيؤثر على التجارة العالمية وأسعار السلع.

وقال الجبلي في مقابلة مع "العربية" إن أزمة الفيروس التاجي، أثرت على عدة مدن صناعية كبرى في الصين، والدول المجاورة لها، بجانب تعطل سلاسل الإمداد من الصين إلى معظم كبريات الشركات العالمية.

وتحدث عن تحديات كبيرة في الاقتصاد، لكن مصر فيها فرص، من ظهور قطاعات جديدة، مثل إنشاء صندوق سيادي جديد للدولة، وهذا سيعزز فرص الاستثمار.

وقال إن قطاع السفر تأثر بتفشي فيروس كورونا، وهذا سيؤثر على السياحة، وسلسلة التوريد وسلسلة القيمة المضافة، على مستوى العالم، إلى جانب زيادة أسعار بعض السلع والمنتجات.