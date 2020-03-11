لاغارد تحذر زعماء أوروبا من صدمة اقتصادية

حذرت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من دخول أوروبا في صدمة اقتصادية كبرى مماثلة لأزمة عام 2008، إذا لم تنجح الحكومات الأوروبية في اتخاذ إجراءات قوية ومناسبة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت المصادر عن لاغارد قولها إن مسؤولي المركزي الأوروبي يدرسون حزمة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، والتي ستتضمن توفير تمويل منخفض التكلفة، ودعم السيولة في الأسواق.

كذلك حذرت لاغارد من أن إيطاليا تواجه شبح الركود الاقتصادي بالفعل، متوقعة أن تمتد آثاره إلى بقية دول أوروبا.

من جانبهم تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بإنشاء صندوق بقيمة 25 مليار يورو للمساعدة في التغلب على أزمة فيروس كورونا.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الصندوق سيبدأ بتمويل 7.5 مليار يورو لمساعدة القطاعات الضعيفة والمتأثرة بسبب الفيروس.