وزارة الاستثمار السعودية تنفي إجراء محادثات مع روسيا

نفت وزارة الاستثمار السعودية إجراء أي تواصل بين وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مؤكدة أن ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الثلاثاء، يحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

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وأكدت وزارة الاستثمار السعودية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم أي تواصل بين وزير الاستثمار السعودي ووزير الطاقة الروسي بأي شكل من الأشكال".

يأتي بيان الوزارة لينفي نفيا قاطعاً خبر الصحيفة الأميركية الذي حمل مزاعم مباحثات بين الوزيرين بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة فيما تنشر، وأن تتواصل في أي موضوع يخص وزارة الاستثمار السعودية، أو وزير الاستثمار السعودي، مع القنوات الرسمية المعتمدة الممثلة بالمركز الإعلامي في الوزارة، وذلك بهدف الحصول على المعلومات بشكلٍ مؤكد ودقيق.