ستاندرد آند بورز: كورونا سيؤثر بشدة على اقتصادات الخليج

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث من تأثير فيروس كورونا على الاقتصادات الخليجية.

وركز التقرير على قطاع الصادرات، إذ رجحت الوكالة تأثر 53% من صادرات سلطنة عمان الكلية مقابل 17% للبحرين.

وحذرت الوكالة من تأثير الفيروس على قطاعات السياحة والفنادق والطيران وتجارة التجزئة في الخليج.

وذكرت الوكالة أن تفشي فيروس كورونا يمثل مصدراً للمخاطر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب ارتفاع مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي، لكنها توقعت أن يكون الأثر على التصنيفات السيادية محدوداً.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن الصين تستأثر بنسب تتراوح بين 4 و45% من صادرات دول مجلس التعاون، كما توقعت الوكالة أن يؤثر استمرار حظر السفر على حركة السياحة خاصة في دبي.

وفي سياق آخر، قالت الوكالة إن تراجع أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً قد يؤدي إلى خفض التصنيف السيادي لسندات دول مجلس التعاون الخليجي بما يصل إلى درجتين.

وقالت الوكالة إن هذا السيناريو الافتراضي يتوقع انخفاضاً مستمراً لأسعار النفط لتصل إلى مستويات الأربعين دولاراً بحلول عام 2040.

وأشارت إلى أن النفط يساهم بنحو 81% في المتوسط من إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، مشيرة إلى ضرورة تسريع جهود تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدا عن النفط.