لاغارد تنتقد: حكومات منطقة اليورو "متهاونة" بمكافحة كورونا

المصدر: فرانكفورت – أ ف ب

انتقدت مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، حكومات منطقة اليورو بسبب عدم تحركها بشكل أسرع وأقوى لاحتواء التأثيرات العالمية لوباء فيروس كورونا.

وصرحت للصحافيين، في فرانكفورت، "أنا قلقة.. بشأن تهاون وتباطؤ عملية التحرك التي أظهرتها السلطات المالية في منطقة اليورو بشكل خاص".

وكان عبر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن استيائهم من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول منطقة الشنغن دون التشاور معهم.

موضوع يهمك عبر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن استيائهم من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول... "الأوروبي" ردا على حظر السفر الأميركي: إجراءاتنا قوية سياحة وسفر

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال: "فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها وتتطلب التعاون بدلا من التصرف من جانب واحد".

وأعلنا، في بيان خطي، "الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر اتخذ من جانب واحد وبدون استشارة.. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار الفيروس".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن أمس الأربعاء، حظر دخول غير الأميركيين القادمين من أوروبا لمدة شهر، إذا كانوا قد أقاموا في منطقة الشنغن لمدة 14 يوماً قبل وصولهم.

ورد شارل ميشال على ذلك عبر تويتر بقوله إنه ينبغي "تجنب إحداث بلبلة اقتصادية.. أوروبا تتخذ كل التدابير الضرورية لاحتواء فيروس كورونا والحد من عدد المصابين ودعم الأبحاث".

صندوق النقد يحث على استجابة منسقة

من جهة أخرى، حث صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، الدول على العمل سويا في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، ودعا إلى مزيد من التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقرا على التعامل مع الجائحة المتصاعدة.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، إن من السابق لأوانه تقييم أثر التراجع الحاد في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد سيصدر توقعات أدق فيما يتعلق بذلك التطور والجائحة الفيروسية خلال الشهر القادم.



وأضاف أن الصندوق يتعامل على وجه السرعة مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.