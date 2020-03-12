لبنان يقدم خطته الاقتصادية لصندوق النقد خلال أسابيع

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني رداً على سؤال عن رأيه في برنامج من صندوق النقد "لبنان يرحب بالدعم المالي الخارجي لكن الأمر يتوقف على عدة عوامل فيما يتعلق بالصندوق".

وأكد أن الخطة المالية والاقتصادية للبنان ستلبي توصيات صندوق النقد وستكون جاهزة خلال أسابيع.

وأوضح أن الاتصالات الأولية بين لبنان والدائنين بدأت قبل أيام عن طريق لازارد، وستزيد في الأيام المقبلة.

وقال وزني إنه في حال لجأت الدولة إلى برنامج من صندوق النقد، فينبغي أن يكون هناك تفاهم سياسي وشروط لا تضر بالوضع الاجتماعي.

وأكد أن الحكومة ستبقي على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار "للمدى المنظور"، موضحاً أن تمسك الحكومة بربط سعر الصرف في المرحلة الحالية يهدف لدرء التضخم وبسبب صعوبة ضبط السوق الموازية.