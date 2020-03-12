ما هي الأسهم الدفاعية بمواجهة كورونا؟.. هيرميس تجيب

كشف تقرير بحثي للمجموعة المالية هيرمس القابضة للاستثمارات المالية حول تأثير "كورونا" على أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، أن الذهب واليوريا الملاذين الأكثر أمانًا للاستثمار في ظل التأثيرات السلبية لتفشي الفيروس عالميا.

الطيران وقطاع الفنادق الأكثر تضرراً

وشمل التقرير أن أسهم شركات الطيران وقطاع الفنادق والضيافة ستتأثر سلبًا، في حين ستكون أسهم الشركات الطبية والرعاية الصحية والمرافق والاتصالات وشركات مبيعات التجزئة وجهات الاختباء من تداعيات الوباء.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المصرية لديها أفضل مستقبل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً لأن لديها جزءًا غير قليل من محافظها بالدولار.

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وكشفت "هيرمس"، في تقريرها، أن الحيازات الأجنبية من إجمالي الديون المحلية بلغت 25 مليار دولار حتى منتصف فبراير الماضي، أو ما يعادل 12 إلى 13% منها ما دعّم رحلة صعود الجنيه أمام الدولار مؤخرًا، متوقعة تقلص مكاسب العملة المصرية عقب خروج وابتعاد المستثمرين الدوليين عن الأصول مرتفعة المخاطر.

الأسهم الدفاعية الآمنة

وحددت "هيرمس" قائمة الأسهم الدفاعية الآمنة خلال الفترة الراهنة، وهي: القاهرة للاستثمار، وهيومن سوفت الكويتية، والأسهم العقارية المصرية، والتجاري الدولي "CIB"، بالإضافة إلى سهم التشخيص المتكاملة، وزين، وشركة تبريد الإماراتية، وسهم المواساة الطبية السعودية، والأسهم الغذائية ممثلة فى "إيديتا" و"دومتي" من مصر، و"سدافكو" من السعودية.

الأسهم الأكثر عرضة للمخاطر

وشملت القائمة الأكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن تفشى كورونا كلًّا من شركات الطيران، وأبرزها الجزيرة الكويتية، والعربية للطيران الإماراتية، والخطوط السعودية للتموين "كاترينج".

كما ضمّت القائمة أسهم قطاع الفنادق والضيافة، وكانت "أوراسكوم للتنمية مصر" أكثرها عرضة للتأثير السلبي، وشركة DXBE الإماراتية، وكذلك أسهم البنوك الخليجية.