كورونا يمحو 15 تريليون دولار من الأصول عالية المخاطر

عصف فيروس كورونا، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة، بالأصول عالية المخاطر في أنحاء العالم ماحيا أكثر من 15 تريليون دولار من قيمتها خلال أقل من شهر.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال فيليب بروجر، مدير استراتيجية الاستثمار في يونيون انفستمنت، "في الوقت الحالي، يتعين علينا أن نفكر وأن نقر بأننا سنظل في بيئة السوق المضطربة هذه.

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وأضاف "نعتقد أن التركيز ينبغي أن ينصب حقا على توفير السيولة بالنظام المالي، وعلى الملاءة المالية". من جانبه، قال فينسنت بوي، محلل الأسواق لدى شركة "إي جيه فرانس" إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف الطيران من وإلى أوروبا "فاجأ المستثمرين" فيما كانت الأسواق تنتظر دعما كبيرا للاقتصاد الأميركي.

وتوقع أن تواصل الأسواق "تقهقرها" على المديين القصير والمتوسط. وأمس، كانت ردة الفعل قوية في سوق القروض، إذ صرف المستثمرون النظر عن الأسهم الخطرة وسجلت السندات الإيطالية لعشرة أعوام ارتفاعا فيما سجلت السندات الألمانية لعشرة أعوام التي تعد مرجعا في السوق الأوروبية، تراجعا بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس، أنه سيبقي أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، فيما خفض المصرفان المركزيان الأميركي والبريطاني أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية. ولخص المحلل لدى "أكسيكورب" ستيفين إينيس الحالة المزاجية في قاعات التداول بعد إعلان ترمب بقوله "بيع بيع بيع"، لأن "قيود السفر تعني مزيدا من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي".

وفي سياق ذي صلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه لا يؤيد حزمة التحفيز التي اقترحها الحزب الديمقراطي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

حزمة أميركية

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، صرحت بأنها تريد اتخاذ خطوات سريعة لتمرير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمواجهة تداعيات وباء كورونا، مع التركيز على مساعدة العمال المعرضين لخطر فقدان الدخل. وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس في وقت سابق إن حظر إدارة ترمب لمعظم رحلات السفر من أوروبا أمر "غريب" لأنه يستثني بريطانيا.

وأضافت أن مسؤولي الصحة العامة في أميركا أكدوا لها أن قرار الحظر يستند إلى بيانات علمية. وذكرت أنه يتعين على النواب التصرف كما لو كان "البيت مشتعلا"، رافضة اقتراحا لزعيم الجمهوريين بمجلس النواب بعدم التسرع في إقرار مشروع الحزمة المالية.

وأضافت بيلوسي، "لا نحتاج إلى 48 ساعة. نحتاج فقط إلى اتخاذ قرار لمساعدة العائلات الآن". وفي سياق آخر، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع المسافرين من دول منطقة شنجن من دخول الولايات المتحدة طوال 30 يوما سيلحق ضررا بقطاع النقل الجوي المتضرر أصلا بسبب تفشي وباء كورونا، مشددا على أن شركات النقل الجوي بحاجة إلى "إجراءات طارئة". وقال رئيس الاتحاد ألكسندر دي جونياك في بيان إن قرار ترمب "سيوجد ضغوطا هائلة على التدفق النقدي لشركات الطيران" التي "ستحتاج إلى إجراءات طارئة لتجاوز هذه الأزمة".

وأشار إلى أن وباء "كوفيد-19" أدى بالفعل إلى إفلاس شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" في مطلع آذار (مارس)، مضيفا أن "الضربة الأخيرة" التي وجهتها واشنطن لقطاع النقل الجوي "يمكن أن تدفع آخرين في الاتجاه نفسه".

وينطبق الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة بتوقيت واشنطن (04:00 ت.غ السبت) على جميع الأشخاص الذين أقاموا في منطقة شنجن خلال 14 يوما قبل موعد قدومهم المقرر إلى الولايات المتحدة، باستثناء المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين في البلاد.