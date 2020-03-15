الجيل الخامس يغطي 30 مدينة بالسعودية عبر 6600 برج

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وجود أكثر من 6600 برج اتصالات تخدم شبكات للجيل الخامس على مستوى المملكة، متوزعة على أكثر من 30 مدينة، مؤكدة أن الهيئة وصلت إلى تغطية 91% من المناطق السكانية للجيل الرابع في المملكة.

وأوضح عمر بن عبدالرحمن الرجراجي نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنظيم والمنافسة، أن مبادرة فتح النطاق العريض Open Access تستهدف أكثر من ثلاثة ملايين منزل متصل حاليا بشبكة الألياف الضوئية على مستوى المملكة، وفقا لجريدة الاقتصادية السعودية.

وبين أن الهيئة عملت على مبادرة فتح النطاق العريض عبر الإشراف وتقديم الدعم المباشر لتحقيق هدف فتح شبكة النطاق العريض بين جميع مقدمي الخدمة للمستخدم النهائي لتقديم خدمة لجميع المنازل المغطاة في المملكة بغض النظر عن مالك البنية التحتية، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، وتعزيزا للمنافسة.

وأفاد نائب المحافظ أن دراسة شبكة الألياف الضوئية في السعودية جاءت بهدف التحسين ورفع الخدمات المقدمة، وبحث إمكانية مضاعفة الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة ومقدمي خدمات الاتصالات للبنية التحتية في المملكة عبر مشاركة الشبكة.

وحول تصنيف وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية، قال عمر الرجراجي إن السعودية تعد من أوائل الدول في العالم في عقد اتفاقيات تجمع بين كل الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية (الاتصالات السعودية stc، وموبايلي، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات) وكل الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين (الاتصالات السعودية stc، موبايلي، زين، الاتصالات المتكاملة، وعذيب) وذلك بهدف فتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها.

وكانت قد صنفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، المملكة من أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية.

وأشادت الوكالة في تقرير نشره الاتحاد الدولي للاتصالات على موقعه الإلكتروني؛ بجهود فتح النطاق العريض ونشر خدماته، تعقيبا على اتفاقية أشرفت عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بين جميع شركات الاتصالات المالكة للبنية التحتية والمقدمة لخدمات الألياف الضوئية في المملكة.