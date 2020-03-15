السعودية تغلق المتاجر باستثناء محلات بيع الأغذية والصيدليات

أعلنت المملكة العربية السعودية إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات.

وضمن الإجراءات التي أقرتها، منعت السعودية تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي والسماح بخدمات التوصيل.

كما أعلنت منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق.

جولات رقابية

وكثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية، حيث أسفرت نتائج الجولات عن الوقوف على 3,723 هايبرماركت في جميع مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الجولات الرقابية وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كاف واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع.

كما نفذت الفرق الرقابية للوزارة 764 زيارة للمنشآت التجارية بمحافظة القطيف وذلك خلال الفترة من 7 إلى 14 مارس 2019 على مدار الساعة.

واستهدفت جولات "التجارة" مستودعات موردي وتجار ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية (الهايبرماركت)، ومراكز بيع المنتجات الطبية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ومنع نشوء سوق سوداء وعدم المغالاة في الأسعار.

رصد سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون

وتعمل الوزارة على رصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ومقارنة الأسعار المعروضة والتواصل المباشر مع الموردين لضمان وفرة المعروض في الأسواق وإيجاد منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وتؤكد "التجارة" استمرارية قيام فرقها الرقابية بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بكافة مناطق المملكة وضبط حالات الغش وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية

موضوع يهمك بدأ الأحد تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين.وكانت المملكة أعلنت السبت تعليق كافة الرحلات... بدء تطبيق قرار تعليق الرحلات الدولية من وإلى السعودية السعودية

وبدأ الأحد تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين.

وكانت المملكة أعلنت السبت تعليق كافة الرحلات الدولية سعياً لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد "قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية".

إغلاق الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية

إلى ذلك، أعلنت المملكة أمس أيضاً إغلاق الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20/7/1441هـ.

يذكر أن السعودية سجلت السبت17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، ليصل عدد الإصابات الاجمالي في المملكة إلى إلى 103 حالات، تعافت منها حالة واحدة.