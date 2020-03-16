المركزي اللبناني يوفر 100 مليون دولار لصندوق مساعدة المصنعين

قال مسؤول عن إدارة صندوق لمساعدة المصنعين اللبنانيين، إن مصرف لبنان المركزي سيوفر 100 مليون دولار للصندوق في مرحلته الأولى.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأسبوع الماضي، عن إنشاء منصة مالية في أوروبا لتوفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين اللبنانيين لتوفير حل للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية وأولئك الذين يقومون بتصديرها.

وستكون المنصة عبارة عن مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية FinTech، وهي تشكل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جمع حوالي 750 مليون دولار أميركي، وإنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار ومتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأولية بما يقارب 3 مليارات دولار سنويا.

وقال ألكسندر جهاد حرقوص رئيس تنفيذي بصندوق Cedar Oxygen الذي سيتولى إدارة الصندوق الموجه للمصنعين اللبنانيين، إن الصندوق سيساهم بصورة كبيرة في حل مشكلة المصنعين في لبنان الذين يقومون بشراء الدولار بنسبة تزيد عن 40% عن السعر الرسمي، وهو ما يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الإنتاج والتصدير.

وأضاف في حديثه مع قناة "العربية" أن الصندوق هدفه إعطاء تسهيلات للمصنعين لاستيراد المواد الأولية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الصندوق تتضمن تمويلا قدره 100 مليون دولار، موضحا أن مصدر تلك الأموال هو مصرف لبنان المركزي.