المركزي الياباني يزيد دعمه للاقتصاد إلى 130 مليار دولار

أعلن بنك اليابان المركزي عن خطوات إضافية لدعم الاقتصاد خلال اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين.

وأعلن المركزي مضاعفة برنامجه لشراء الأصول، لترتفع وتيرة شراء أصول الصناديق المتداولة في البورصة إلى 113 مليار دولار، وصناديق الأصول العقارية إلى 17 مليار دولار، في محاولة لدعم استقرار الأسواق المالية.

وأعلن عن إجراءات إضافية لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال المركزي في بيان، إنه من المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي الياباني ضعيفا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الدوري للمركزي الياباني خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ليتم تغيير الموعد بصورة طارئة بعد إعلان الفدرالي الأميركي خفض الفائدة أمس، والذي أعقبه خفض الفائدة في نيوزيندا.