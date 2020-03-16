ليبيا تعتمد ميزانية 2020 دون ذكر أرقام

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان على فيسبوك، إن الحكومة التي مقرها طرابلس اعتمدت موازنة 2020، وذلك دون ذكر أرقام تفصيلية.

تتراجع إيرادات الدولة بشدة بسبب وقف صادرات النفط منذ يناير/كانون الثاني في مناطق تسيطر عليها قوات حكومة الشرق الموازية التي مقرها بنغازي.

وقبل شهر قال فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية، إن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير/كانون الثاني عندما بدأت عمليات الإغلاق. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام هبط إلى 163684 برميلا يوميا منتصف الشهر الماضي.

وقال السراج "باختصار.. استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض إلى مستوياتها الدنيا".

وكرر السراج الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط قائلا إن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت قبل أكثر من شهر من أن إنتاج النفط سيهبط في نهاية الأمر إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمرت عمليات الإغلاق مقابل نحو 1.2 مليون برميل يوميا في السابق.