إسبانيا: السعودية ستدعو لقمة افتراضية استثنائية لـG20

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيدعو خلال أيام لعقد اجتماع غير عادي لمجموعة العشرين للتعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المكتب أنه من المتوقع أن يتم انعقاد القمة التي ستكون افتراضية، لتقييم الوضع والاتفاق على خارطة طريق لمكافحة آثار انتشار الفيروس.

موضوع يهمك أكد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الاثنين "عزمهم" على القيام "بكل ما هو ممكن" لاستعادة النمو العالمي الذي يهتز بسبب... مجموعة السبع: سنقوم بكل الجهود لاستعادة النمو اقتصاد

وكان قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، قد أكدوا الاثنين، "عزمهم" على القيام "بكل ما هو ممكن" لاستعادة النمو العالمي الذي يهتز بسبب وباء كورونا المستجد بحسب "فرانس برس".

وشددوا في بيان مشترك على نيتهم تعبئة "كل أدوات السياسة الاقتصادية" المتوافرة لهم، سواء كانت إجراءات مالية أو نقدية أو خطوات محددة الهدف "لتأمين دعم فوري وبالقدر المستطاع للعاملين والشركات والقطاعات الأشد تضررا".

كذلك، طلب القادة من وزراء مال المجموعة "التنسيق كل أسبوع في شأن تنفيذ هذه الإجراءات والقيام بخطوات جديدة سريعة وفاعلة".

ووصفت المجموعة انتشار فيروس كورونا بمأساة إنسانية.