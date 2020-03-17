الاتحاد الأوروبي يخصص 1% من الناتج الإجمالي لمواجهة كورونا

أقر وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي إجراءات مالية منسقة، وذلك عبر تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لمحاربة آثار انتشار فيروس كورونا.

حيث رجحت المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد دول الاتحاد بنسبة 1% هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، في حين رجح مسؤولون أوروبيون سيناريو أسوأ وهو انكماش اقتصاد أوروبا بـ2.5%.

وكان رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو، قد حذر الاثنين، من أن الاقتصاد الأوروبي بات كأنه في حالة حرب جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المعركة لا تزال طويلة.

موضوع يهمك أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيدعو خلال أيام لعقد اجتماع غير عادي لمجموعة... إسبانيا: السعودية ستدعو لقمة افتراضية استثنائية لـG20 اقتصاد

وقال سينتينو، قبيل مؤتمر مرتقب عبر الفيديو لوزراء مالية منطقة اليورو، "نعرف أن الفيروس لم يبلغ ذروته. علينا ألا نخدع أنفسنا" .

وأضاف المسؤول الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية البرتغالي "هذه أولى الخطوات ضمن معركة مؤقتة لكنها طويلة"، مشيرا إلى أن إجراءات "الاحتواء القسرية تعيد اقتصاداتنا إلى وضع أشبه بأوقات الحرب".

وفي إطار هذه الحالة الاستثنائية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيدعو خلال أيام لعقد اجتماع غير عادي لمجموعة العشرين للتعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المكتب أنه من المتوقع أن يتم انعقاد القمة التي ستكون افتراضية، لتقييم الوضع والاتفاق على خارطة طريق لمكافحة آثار انتشار الفيروس.