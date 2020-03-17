السعودية: لدينا أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط

قالت وزارة التجارة السعودية، إن المملكة لديها أكبر كمية مخزون غذائي في منطقة الشرق الأوسط.

ووقفت الوزارة خلال جولاتها الرقابية المتواصلة، على مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب؛ للتأكد من وفرة مخزون المنتجات الغذائية والاستهلاكية، مشيرة إلى أنه "توجد بالمخازن طاقة تخزينية إجمالية تتجاوز 3.3 مليون طن قمح، لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وذكرت أن هناك "450 ألف كيس دقيق جاهز للتوزيع على المحال التجارية، فيما تبلغ طاقات الطحن اليومية 15 ألف طن".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، في تغريدة على "تويتر"، إنه "رغم الظروف التي تمر بالعالم... يبقى وطننا العظيم منبعاً للوفرة والرخاء".