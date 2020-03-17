الكويت تقر زيادة ميزانية الحكومة بـ500 مليون دينار

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والحكومة بقيمة 500 مليون دينار لعام 2020- 2021 بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا.

كما أنشأ مجلس الوزراء صندوقا مؤقتا لاستلام المساهمات المالية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

من جهته، قال بنك الكويت المركزي في بيان أمس الاثنين، إنه خفض سعر الخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 1.5% من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه، بحسب "رويترز" .

موضوع يهمك قررت الكويت، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.وفي إطار... الكويت.. إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق الخليج العربي

وذكر البنك على تويتر أن الخفض "ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية".

تأتي هذه الحزم والإجراءات، في وقت قررت الكويت، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.

وفي إطار الحد من تفشي فيروس كورونا، اتخذ مجلس الوزراء الكويتي حزمة من القرارات تهدف إلى الحد من التجمعات قدر الإمكان.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، فقد تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق، باستثناء مراكز التسوق الخاصة بالمواد التموينية، كذلك إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال وإغلاق كافة الصالونات النسائية والرجالية.

إلى ذلك، أوصى مجلس الوزراء بالالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر في طوابير الانتظار.