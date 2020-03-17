توقعات صادمة للصين.. انكماش كبير وتعاف محدود بعد كورونا

خفض جولدمان ساكس تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول إلى انكماش نسبته 9% على أساس سنوي من توقع سابق بنمو نسبته 2.5% استنادا إلى بيانات اقتصادية "ضعيفة بشكل لافت" في يناير كانون الأول وفبراير شباط.

وأظهرت بيانات صادرة أمس الاثنين أن الإنتاج الصناعي في الصين تراجع بأكبر وتيرة في ثلاثة عقود في أول شهرين من العام بعد أن عرقل وباء فيروس كورونا المستجد خطى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكتب جولدمان في مذكرة اليوم الثلاثاء أن انتشار الوباء بسرعة في دول أخرى، يجعل من المتوقع تباطؤ النمو خارج الصين أيضا بشكل كبير في الربع الثاني وبالتالي فإن أي تعاف في الأنشطة الاقتصادية الصينية سيكون محدودا على الأرجح.

وأضاف أنه لا يتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي لمساره السابق قبل انتشار المرض حتى الربع الثالث، كما خفض من توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله من 5.5% في التقدير السابق إلى 3%.