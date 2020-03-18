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تركيا تعلن حزمة بـ 15 مليار دولار لمواجهة كورونا

المصدر: العربية.نت
تركيا تتخذ إجراءات لمواجهة كورونا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، حزمة اقتصادية بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) لدعم اقتصاد تركيا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودعا المواطنين إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان.

ومن بين الإجراءات التي كشفها في كلمة ألقاها عقب اجتماع في أنقرة خصص للوباء العالمي، أعلن تخفيض الضرائب على الشركات ومنح مساعدات مالية للأسر منخفضة الدخل، بحسب "فرانس برس".

كما ستشمل الإجراءات تأجيل مدفوعات الدين وخفض أعباء الضرائب في قطاعات متعددة ضمن حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات الوباء.

وفي مؤتمر صحافي، بعد أن أعلنت تركيا الليلة الماضية عن تضاعف عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في يوم واحد إلى 98 حالة، دعا أردوغان البنوك إلى عدم تقييد القروض والشركات إلى عدم خفض الوظائف، بينما تعهد بدعم شركة الخطوط الجوية التركية.

كلمات دالّة

#أردوغان, #كورونا, #تركيا

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