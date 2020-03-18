ترمب لا يرى "أي سبب" لإلغاء الرسوم الجمركية مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه لا يرى "أي سبب" لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده على ما تصل قيمته إلى مليارات الدولارات من المنتجات الصينية الموردة إلى الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "الصين تدفع لنا رسوما جمركية بمليارات الدولارات"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي سبب" لإلغاء الرسوم المفروضة عليها بحسب "فرانس برس".

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إن البطالة لن تقفز إلى 20% إذا اتبع الكونغرس خطة الإنقاذ التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وتعهد بأن الشركات الأميركية ستكون لديها سيولة مالية وفيرة أثناء الأزمة، بحسب "رويترز".

ومتحدثا إلى محطة تلفزيون (سي إن بي سي)، قال منوتشين، إن إدارة ترمب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا.