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روسيا بعد مغادرة اتفاق أوبك+.. فجوة 39 مليار دولار بميزانية 2020

بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز بعد إنهاء اتفاق أوبك بلس

المصدر: موسكو - رويترز
روسيا تجني ثمرة مغادرة اتفاق أوبك+.. فجوة 39 مليار دولار بميزانية 2020
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قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف اليوم الأربعاء إن إيرادات ميزانية بلاده من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل (39 مليار ولار) عن المتوقع لهذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام.

وكان الوزير توقع في البداية فجوة بقيمة تريليوني روبل، مع عجز ربما يبلغ 0.9 من الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتنخفض نحو 17%، منذ بداية الأسبوع مع تنامي التوقعات القاتمة للطلب على الوقود في ظل التوسع في قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورغم زيادة العجز، قال محللون من جازبروم بنك إن وزارة المالية لديها احتياطيات كافية لمواصلة الإنفاق بما في ذلك تلك لدي صندوق الثروة السيادي.

وقال البنك إن الصندوق "لديه ما يكفي لتغطية نقص الدخل نتيجة انخفاض أسعار النفط لما يزيد عن خمسة أعوام".

وبحسب الوزارة، فإن الصندوق يحتفظ بمبلغ 8.2 تريليون روبل أو 7.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في أول مارس.

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