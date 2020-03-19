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كورونا..أستراليا تغلق حدودها وتخفض الفائدة إلى أدنى مستوى

المصدر: دبي - العربية.نت
أستراليا تغلق حدودها وتخفض الفائدة إلى أدنى مستوى لمواجهة كورونا
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كشفت أستراليا، اليوم الخميس، عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غد".

وإلى ذلك، خفّض المصرف المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرها للحد من تداعيات كورونا على اقتصاد البلاد.

وقال مجلس حكام "بنك الاحتياطي الاسترالي" في بيان إن معدّل الفائدة الجديد سيبقى على حاله "لحين إحراز تقدّم على صعيد بلوغ نسبة التوظيف الكامل".

وأضاف أن مجلس الحكام أقر إجراءات أخرى من بينها شراء سندات حكومية ودعم القطاع المصرفي في البلاد.

كلمات دالّة

#استراليا, #خفض_الفائدة, #كورونا
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