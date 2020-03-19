رويترز: البحرين في محادثات قرض بمليار دولار

قالت مصادر لرويترز إن البحرين تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار بعد تعليق خطط إصدار سندات دولية بسبب الأوضاع السيئة بالسوق.

تسعى المنامة للحصول على التمويل وسط تراجع أسعار النفط العالمية الذي يلحق الضرر بمواردها.

وقالت أربعة مصادر مطلعة، إن البحرين عينت مجموعة من البنوك قبل أسابيع من أجل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأميركي لكن تقرر تعليق الصفقة بسبب الأوضاع المتدهورة بالسوق الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن البحرين بدأت الآن محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك ذات العلاقة لجمع نحو مليار دولار من خلال قرض.

ولم ترد المنامة على طلب للتعليق.

وسيحمي الحصول على قرض البحرين جزئيا من مطالبات المستثمرين بأسعار فائدة أعلى.

وقال أحد المصادر "قرض في هذه السوق يكون أسرع وأسهل.. يمكنك أيضا من تجنب العروض الترويجية التي باتت عسيرة في هذه الأيام بسبب تعطيلات السفر".

وارتفعت عائدات سندات البحرين الدولية المستحقة في 2047 أكثر من 60 %، منذ انهيار اتفاق على كبح إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين من خارجها في السادس من مارس آذار مما أدى لهبوط أسعار النفط.

وبحسب بيانات رفينيتيف، بلغت عائدات السندات الحكومية المستحقة في 2047 بـ 9.9%، اليوم الخميس، ارتفاعا من ستة بالمئة في السادس من مارس/آذار. ويتعرض الدينار البحريني، المربوط بالدولار، لضغوط في سوق العقود الآجلة.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر إن البحرين من دول الشرق الأوسط الأكثر انكشافا على تراجع السياحة بسبب تفشي فيروس كورونا.