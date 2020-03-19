وزير الخزانة: أميركا ليست لديها مشكلة في الاقتراض

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الخميس، أن الحكومة الأميركية "ليس لديها مشكلة في إصدار مزيد من سندات الديون" لوقف الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا.

وفيما يناقش الكونغرس والرئيس دونالد ترمب حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تزيد عن 1.3 تريليون دولار بهدف تخفيف حدة الركود الاقتصادي المتوقع، قال منوتشين إن المصادقة على ذلك الإجراء هو "أهم مسألة".

والأربعاء، وقع ترمب حزمة مساعدات طارئة بقيمة 100 مليار دولار لضمان إجازات مرضية للعمال الأميركيين الذين يمكن أن يصابوا بالفيروس، وتوفير الفحوص المجانية للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، ودفع الإجازات الأسرية وتعزيز ضمان البطالة.

ويناقش الكونغرس الآن إجراء آخر ربما يكون من أكبر خطط الطوارئ الفيدرالية في تاريخ البلاد، تردد أنه سيشمل ما يصل إلى 500 مليار دولار في دفعات مباشرة للأميركيين، و300 مليار دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة، و300 مليار دولار في مستحقات الضرائب المتأخرة.

وأضرّ انتشار الفيروس بإنفاق المستهلكين بشكل كبير بعد أن أمرت السلطات بإلغاء الفعاليات وإغلاق المطاعم والشركات، كما أمرت الناس بالبقاء في منازلهم.

وطلبت شركات الطيران الأميركية حزمة إنقاذ بقيمة 50 مليار دولار، بينما بدأت الفنادق بالاستغناء عن الموظفين.

وتوقع منوتشين أنه فور إقرار قانون التحفيز، فستتمكن الشركات وقطاع الأعمال الأميركي من الحصول على الإئتمان "وسنرى استقرارا".

وفي وقت سابق من أذار/مارس أقر الكونغرس إنفاقا طارئا بقيمة 8.3 مليار دولار لتعبئة الموارد ضد المرض.