السعودية تقر تسهيلات تشمل المقابل المالي وتأشيرات العمالة

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية، إن المملكة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة تداعيات كورونا، موجها الشكر للقطاع الخاص الذي أبدى التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وطالب الربيعة المواطنين والمقيمين في السعودية بالبعد عن التواصل المباشر لحماية أنفسهم والمجتمع من كورونا.

موضوع يهمك أعلنت السعودية عن تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا، في وقت عمدت المملكة على تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية... السعودية.. تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا اقتصاد

ولفت لوجود لجنة من 18 جهة حكومية تجتمع يوميا وتتخذ تدابير احترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن المملكة اتخذت تدابير احترازية لحماية اقتصادها من تداعيات الفيروس.

وأشار الجدعان إلى أن الحفاظ على صحة الجميع من أهم أولويات الحكومة.

وتوقع الجدعان أن لا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام حاجز 100 مليار ريال، بمستويات عجز بين 7 و9%.

وأوضح الجدعان أنه سيتم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لـ 30 يوما، وتشكيل لجنة لتحديد الحوافز والمبادرات للتخفيف من آثار كورونا.

ومن بين الإجراءات التي أعلنها وزير المالية السعودي، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

مدة المبادرات

وقال وزير المالية السعودي إن مدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و 9 أشهر.

وشملت الإجراءات تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

كما سيتم تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.