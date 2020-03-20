BOA: نزوح "قياسي" بـ109 مليارات دولار من صناديق السندات

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، أن عمليات بيع جميع الأصول في السوق أدت إلى تراجع حاد في كل فئة من فئات الأصول تقريبا، فيما سجلت صناديق السندات نزوحا قياسيا للتدفقات بقيمة 109 مليارات دولار.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خارج الصين إلى إطلاق عمليات بيع ضخمة في سوق الأسهم، وسحب المستثمرون ما قيمته 20.7 مليار دولار من الأسهم مع نزوح 20.2 مليار دولار في يوم واحد فقط وهو مستوى قياسي.

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كما شهد يوم الاثنين تخارجا قياسيا قدره 4.7 مليار دولار من صناديق سندات الأسواق الناشئة، مما قاد لنزوح أسبوعي قياسي قدره 18.8 مليار دولار.

ودفعت عمليات العزل غير المسبوقة في مدن كبرى في أرجاء العالم والتبعات الاقتصادية المحتملة البنوك المركزية والحكومات للإعلان عن إجراءات تحفيز ضخمة.

وأشار بنك أوف أميركا إلى أنه جرى تنفيذ 42 خفضا للفائدة منذ أول فبراير/شباط، لتتجاوز وتيرة الخفض بكثير 36 خفضا جرى تسجيلهم بعد إفلاس ليمان براذرز في 2008.

وأضاف أن مؤشره "الثور والدب" الذي يقيس المعنويات يعطي إشارة "شراء" قوية.