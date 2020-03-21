أرامكو: إنتاج الطاقة مستمر وخطوة طوارئ لتقليل مخاطر كورونا

‎‏أكدت شركة أرامكو السعودية أن صحة وسلامة موظفيها ومرافقها وأعمالها هي أساس تقوم به حيث تواجه تحديًا استثنائيًا مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتراقب الوضع عن كثب كل يوم.

‎وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، "قمنا بتفعيل خطط وقائية مستمرة في كافة مناطق أعمالنا، بالإضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة وذلك لتقليل المخاطر وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى".

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‎وأضافت أن إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة، لذلك فقد وضعنا خططًا للطوارئ والوقاية ‏في كل مناطق أعمالنا بما يضمن استمرارية العمل وحتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة.

‎وأكدت الشركة "سنقوم ببذل كل ما بالإمكان لمواجهة خطر هذا الفيروس، حيث بادرنا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وسنتجاوز الصعوبات التي قد تظهر أمامنا، بما يوافق سمعتنا وموثوقيتنا العاليتين".