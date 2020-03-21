صندوق النقد: تأثير كورونا على الاقتصاد "شديد" إلا أنه سيمتص الأزمة

رجح مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أن يكون وقع جائحة فيروس كورونا العالمية "شديدا"، لكنه لفت إلى أن الوباء جاء عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية.

موضوع يهمك هوى الخام الأميركي 10.7% الجمعة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج في 1991 مع تجفيف وباء فيروس كورونا الطلب... النفط الأميركي يفقد نصف قيمته بأسبوعين.. وبرنت يهوي 40% طاقة

وقال مارتن مويلايزن، الذي يرأس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية وبالصندوق، في تدوينة صوتية الجمعة إن الهدف الرئيسي للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

كما أضاف أن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها، "ربما بأكثر مما كنا نحتاج"، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقه عالميا لتعظيم أثرها.

إلى ذلك، أوضح أنه "كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيما وأكثر تنسيقا، كانت إمكانية عودة الثقة أسرع."

يذكر أن قادة دول مجموعة السبع قالوا الأسبوع الماضي إنهم سيبذلون "كل ما يلزم" للتصدي لتفشي الفيروس، لكنهم لم يذكروا تفاصيل، الأمر الذي أثار استياء الأسواق.

ويعقد قادة مجموعة العشرين اجتماع قمة افتراضيا الأسبوع المقبل، بناء على طلب السعودية، دولة الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين.